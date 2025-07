Decorreram esta quarta-feira, 23 de julho, os exames finais nacionais da 2.ª fase de várias disciplinas do Ensino Secundário, nomeadamente de Geometria Descritiva A, História B, Biologia e Geologia (do 11.º ano) e História A (do 12.º ano).

O exame de Geometria Descritiva A foi realizado em sete escolas por 60 dos 62 alunos inscritos, correspondendo a uma taxa de participação de 96,8%.

No caso da disciplina de História B, os cinco alunos inscritos compareceram à prova, que decorreu em dois estabelecimentos de ensino.

O Exame de Biologia e Geologia, uma das provas com maior número de inscritos, foi realizado por 255 dos 288 alunos previstos, em 15 escolas, registando-se uma participação de 87,2%.

Por fim, o Exame de História A teve lugar em dez estabelecimentos de ensino, tendo sido realizado por 43 dos 50 alunos inscritos, o que equivale a uma taxa de participação de 86%.

A realização destes exames integra-se no calendário da 2.ª Fase dos Exames Nacionais, etapa fundamental para os alunos que pretendem melhorar classificações ou cumprir requisitos de acesso ao ensino superior.