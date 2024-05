Rubina Leal, candidata da Aliança Democrática (AD) às eleições europeias, defende ser “essencial” que sejam revistos, na União Europeia, os critérios à reexportação, “conforme já proposto pela Região”.

A candidata reuniu esta semana com uma das empresas que operam neste setor, mais concretamente na Zona Franca da Madeira. Rubina Leal sublinha que as “empresas industriais existentes na Região, pelo facto de estarem inseridas num mercado regional de pequena dimensão, não têm conseguido beneficiar do efeito das economias de escala”, o que faz com que operem “muito abaixo da sua capacidade instalada”. Como consequência, sublinha, sofrem “custos acrescidos de produção que dificultam o seu crescimento”.

“Somos da opinião que, para além de ser necessária a manutenção e o reforço dos atuais apoios, nomeadamente provenientes do POSEIMA, também é essencial que sejam revistos, na União Europeia, os critérios à reexportação, conforme já proposto pela Região”, começou por afirmar.

Tal como esclareceu, os critérios passam, “entre outros, por não condicionar ou restringir os Países destinatários dessa mesma exportação”, sendo que atualmente estão nove países consignados , além de “permitir a inclusão de novos países, bem como por atualizar as quantidades máximas previstas no Regulamento de Execução que estão desajustadas face à dinâmica do comércio internacional”.

“Julgamos que estas alterações poderão garantir, à indústria transformadora regional, a capacidade de diversificar os seus mercados, aumentar a sua base produtiva, reforçar a sua competitividade e garantir mais emprego, diminuindo, ao mesmo tempo, os seus custos de produção”, explica a candidata, frisando que, é importante, “numa Região como a nossa, manter e reforçar a manutenção dos postos de trabalho, assim como a modernização e a própria sobrevivência da Indústria, ajustando-a às novas dinâmicas de mercado”.

Rubina Leal assume o compromisso de reforçar a defesa da Indústria da Madeira na União Europeia, bem como todos os apoios que visem garantir o seu desenvolvimento e crescimento sustentável, a favor de todos os madeirenses e porto-santenses.