Europeias: Duarte Martins (CDU) diz que “lá se fazem, cá se pagam”

Em campanha no centro do Funchal, Duarte Martins, candidato da CDU às Eleições Europeias do próximo domingo, declarou que tem sido a CDU a “defender os interesses dos madeirenses e dos portossantenses no Parlamento Europeu” ao contrário de “alguns que têm defendido os interesses da União Europeia, das multinacionais, das grandes indústrias em detrimento do País e da Região”.

Leia a nota de imprensa da CDU:

“Os deputados da CDU, têm sido a voz ativa na defesa intransigente dos trabalhadores, dos pescadores, dos agricultores, dos pequenos e médios empresários, das crianças, dos jovens, das mulheres, dos reformados e pensionistas.

No total, ao longo de cinco anos de legislatura os Deputados da CDU efectuaram mais de 517 intervenções em plenário, cerca de 525 perguntas escritas à Comissão Europeia e ao Conselho Europeu, 3076 declarações de voto, e assumiram a responsabilidade directa pelo acompanhamento de 71 relatórios, 8 deles como relatores e 64 pareceres, 2 deles como relatores , além de 25 resoluções, acção que é parte de uma intervenção intensa e dedicada e que se destaca igualmente de um ponto de vista qualitativo.

Este trabalho de defesa dos Madeirenses e Portossantenses feito pelos deputados da CDU no Parlamento só demonstra que é fundamental reforçar a CDU para garantir que não se perca 1 milímetro de direitos conquistados e que pelo contrário se possa cada vez mais recuperar mais soberania, mais produção nacional e regional e melhores condições de vida para os trabalhadores e para o povo.

Por isso como costumamos dizer, lá se fazem cá se pagam, tudo o que é decidido no parlamento seja de matéria fiscal, salarial, ambiental e cultural, tem repercussão no nosso país e na nossa região, por isso é importantíssimo reforçar a voz dos madeirenses e portossantenses, votando CDU no próximo dia 9 de junho, garantindo que há uma voz que nos defende todos os dias no parlamento europeu.”