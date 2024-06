O presidente do PSD-Madeira já está na sede do partido, na Rua dos Netos, numa altura em que está a decorrer a contagem dos votos e os social-democratas mostram-se confiantes numa vitória eleitoral, apesar do sabor amargo de uma não eventual eleição da candidata madeirense Rubina Leal.

O local de concentração da comunicação social, onde serão feitas todas as declarações da noite, começa a encher-se com militantes e dirigentes.

O ambiente é descontraído e confiante, perante a possibilidade de uma vitória regional e nacional do PSD.