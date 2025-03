A estrada entre o Poço da Neve e o Pico do Areeiro foi encerrada, ao início da tarde de hoje, por precaução devido à queda de neve, informou ao JM Manuel Filipe, presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN).

“Neste momento, a única estrada que está condicionada é o acesso ao Pico do Areeiro, do Poço da Neve para cima. E foi encerrado por medida de precaução pela Direção Regional de Estradas”, apontou.

O presidente do IFCN garantiu que o instituto está em constante articulação com o Serviço Regional de Proteção Civil e com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) e que, tendo em conta o evoluir do estado do tempo durante a noite, será feita uma nova avaliação amanhã, especialmente no que toca à estrada entre a Eira do Serrado e o Pico do Areeiro, que, por agora, permanece aberta.

“Se amanhã tiver gelo e neve, ficará encerrada. As outras estradas são regionais, mas também se tiver neve é possível que se encerre quer a do Pico do Arieiro, quer a da Achada de Teixeira, que são aquelas mais problemáticas”, assegura.