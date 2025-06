Filipe Sousa reagiu, no seu perfil do Facebook, à polémica na qual está envolvido o secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, numa publicação onde conclui que “estamos entregues à bicharada”.

”As declarações do secretário regional Eduardo Jesus durante o recente debate parlamentar na Madeira são, no mínimo, vergonhosas. A leviandade com que abordou temas sérios, o tom desrespeitoso e a forma arrogante como se dirigiu aos deputados da oposição e, por consequência, a todos os madeirenses, são inaceitáveis numa democracia madura. Pior ainda é que este comportamento parece cada vez mais normalizado — como se a ausência de decoro fosse um traço valorizado na nossa classe política”, critica o deputado do JPP à Assembleia da República.