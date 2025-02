Os socialistas dedicam este primeiro momento da nova edição dos Estados Gerais à questão económica, contando com a participação de vários especialistas, com o objetivo de debater ideias que contribuam para diversificar e robustecer a economia madeirense e, acima de tudo, fazer com que esta tenha resultados concretos na vida das pessoas. Isto, uma vez que, como salienta Paulo Cafôfo, líder dos socialistas, “não é aceitável que a Região tenha um PIB recorde e a Madeira continue no topo das regiões com maior taxa de pobreza, com graves desigualdades sociais e com baixos rendimentos”. “Queremos uma economia que tenha impacto na vida de todos, e não apenas de alguns”, expressa o reeleito presidente do PS-M e candidato a presidente do Governo Regional.

“A iniciativa, que abre o partido à sociedade civil, visa discutir ideias e propostas que possam dar corpo ao programa do PS para as próximas eleições regionais de 23 de março, às quais o partido se apresenta como o garante da estabilidade na Região, com o compromisso de implementar as soluções para responder aos problemas dos madeirenses”, recorda o PS em nota de imprensa.

Estes Estados Gerais, que têm como coordenador e moderador Gonçalo Leite Velho, professor e investigador universitário, ex-presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior, irão contar com as intervenções de Paulo Cafôfo, líder socialista, de Kai Hagenbuch, empresário alemão com ampla experiência de gestão e futuro presidente do Rotary Club do Funchal, que irá falar da importância da atração de investimento, de José Luís Freitas, ‘country manager’ do Grupo Amper em Portugal, que irá abordar a temática das novas tecnologias enquanto novas oportunidades de negócio e criação de emprego, bem como de Sílvia Silva, engenheira de produção animal e antiga deputada do PS no Parlamento madeirense, que irá focar a importância da agricultura regional, apresentando-a não só como a atividade económica que é, produtora de alimentos e geradora de oportunidades, mas também como instrumento de ordenamento, fundamental para a ocupação sustentada do território e ainda como resposta social e ambiental para problemas como o défice de saúde e a pobreza que afetam a população madeirense.

A estes convidados juntar-se-ão também Miguel Silva Gouveia, engenheiro, ex-presidente da Câmara do Funchal e atual vereador, que tratará da questão do setor público enquanto motor do desenvolvimento regional, e ainda Élvio Camacho, gestor e professor do Instituto Superior de Administração e Línguas, que irá abordar o turismo e a diversificação económica.