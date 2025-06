A vereadora da Câmara Municipal do Funchal Helena Leal esteve, ontem, presente na inauguração da ampliação do Espaço Sénior das Cruzes, dirigido pela Sociohabitafunchal.

Este espaço, situado na Freguesia de São Pedro, tem presentemente 71 utentes, entre os 45 e os 91 anos, com acompanhamento de uma equipa técnica, a que se juntam ainda colaboradores, parceiros e voluntários e serve o Conjunto Habitacional das Cruzes, constituído por 18 fogos.

Dos projetos ali em curso, que abarcam várias áreas, incluindo as políticas de longevidade, destacam-se o “Voz Sénior – Viver em Gerações”, bem como o “Artes com Luz” e ainda o “Ligações”, para finalizar com o “Projecto 3S de ERPASS – Alimentação Saudável, Segura e Sustentável”, “Anos Dourados, Saúde de Ouro”, “A Jornada do Explorador da Mente”, “Fitness nos Anos D’Ouro” e ainda Karaté e “Construindo Memórias no Museu da Quinta das Cruzes”.

Note-se que, presentemente, a Sociohabitafunchal tem em funcionamento nove centros comunitários situados em várias freguesias do Funchal.