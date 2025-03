A manchete do JM de hoje reporta que há unidades de ensino sem profissionais com formação em serviços sociais e outras onde o número é insuficiente.

O alerta é feito pelo sindicalista Nelson Pereira, que pede a contratação de mais trabalhadores. No ano passado, eram 55 os funcionários afetos aos serviços sociais escolares em toda a Região.

Os NAPA venceram ontem o Festival da Canção e vão representar o País na Eurovisão. A emoção da canção ‘Deslocado’, que ontem ultrapassou um milhão de ‘streams’ no Spotify, espera agora tocar no coração da Europa. É a quarta vitória madeirense da história no Festival da Canção.

Por outro lado, no Campo de Barca, há sem-abrigo a transformarem o jardim em armazém de pertences. Sílvia Ferreira, do CASA, diz ser “premente” criar uma Comunidade Terapêutica e um Acolhimento de Emergência.

“Vento forte obrigou bombeiros a trabalhos redobrados”; “Prisão preventiva para homem que abusou da filha de 6 anos”; “Abandono potenciou insegurança”; e “Irmãos Chaves vão construir 48 apartamentos em Odivelas” são outras chamadas da Primeira Página de hoje no JM.