O projeto subordinado à sustentabilidade, “Muros com Vida”, organização da ABAAE no âmbito do Programa Eco-Escolas, consagrou a Escola Básica 2,3 Dr. Horácio Bento de Gouveia e a Escola Secundária Jaime Moniz com o 1º lugar.

“Numa competição com mais de 260 trabalhos de todo o país, as escolas do Funchal demonstraram ter conhecimento sobre a biodiversidade local e criaram um mural inspirador que reflete a riqueza natural da Região. As pinturas, realizadas pelos alunos, celebram a vida e a diversidade da natureza e que funcionam como verdadeiras ferramentas de educação ambiental, sensibilizando a comunidade educativa para a importância da biodiversidade e da conservação da natureza”, indica nota da autarquia funchalense, parabenizando os vencedores.