Jorge Carvalho esteve na manhã desta quarta-feira no Centro Comercial Plaza Madeira no Funchal, na cerimónia de entrega de distinções relativas à 9.ª edição do Prémio Plaza, integrada na Festa do Desporto Escolar. A iniciativa tem por objetivo distinguir as escolas que se destacam ao longo do ano, atingindo níveis de excelência, tanto no âmbito da participação desportiva como no envolvimento de toda a comunidade educativa, na ‘Atividade Motora Adaptada’, ao nível do 1.º ciclo e também para o 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário.

No primeiro caso, o estabelecimento escolar em maior destaque foi a Escola do 1.º Ciclo EB1/PE Lombo do Guiné, no Arco da Calheta, enquanto no segundo notabilizou-se a Escola Padre Manuel Álvares, na Ribeira Brava.

Tendo como anfitrião Vítor Rodrigues, diretor daquele espaço, o secretário regional de Educação, Ciências e Tecnologia felicitou os alunos distinguidos, “porque este prémio é, acima de tudo, o resultado, daquilo que foi o desempenho dos alunos das diferentes escolas nas atividades do desporto escolar”. E “se é verdade que nós estamos a falar de desporto, e se ao desporto está associada a competição, viver essa competição com princípios, viver essa competição com o saber ganhar e, também, o saber encarar os momentos menos felizes dessa mesma competição, são relevantes, são importantes, fazem parte do processo de formação desportiva, mas, acima de tudo, também do processo de formação educacional”.

Deixou, também, “uma palavra aos professores, porque se é verdade que os nossos alunos têm estes desempenhos de excelência, isso resulta daquilo que é o trabalho diário dos nossos professores, aquilo que é o empenho, o seu compromisso com a formação das novas gerações e, acima de tudo, com a perspetiva de construirmos uma sociedade que, seja enquanto praticantes, seja um dia mais tarde, como espectadores ou observadores ou consumidores da prática desportiva, possam, efetivamente, continuar a ter os comportamentos mais adequados e desejados nesta vertente social”.

Complementando, “queria, também, deixar aqui uma outra nota a toda a equipa da Direção de Serviços do Desporto Escolar, porque é, também, fruto dessa atividade, do acompanhamento das mesmas, que resulta esta dimensão e, acima de tudo, a seleção daqueles que tiveram o melhor desempenho ao longo do ano letivo. Isto é um trabalho que, tendo as diferentes vertentes, como já referi à desportiva, mas nunca esquecendo aquilo que é a formação integral do indivíduo, a formação das nossas crianças e dos nossos jovens”.