O grupo de educação física da Escola Básica e Secundária Padre Manuel Álvares da Ribeira Brava irá realizar a 8ª edição do Trail Escolar.

O evento decorre na próxima 5.ª feira, dia 8 de maio. O trail tem início às 9h30, com partida e chegada junto ao edifício da antiga escola básica do 1.º ciclo do Lugar da Serra, na freguesia do Campanário.

Esta competição é composta por duas provas: uma de 3km e outra de 5km. No total, são esperados 555 participantes de 9 escolas, de toda a Ilha da Madeira, mais o CACI (Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão) de Santa Cruz.

À semelhança dos anos anteriores, a organização conta com o apoio da Câmara Municipal da Ribeira Brava, que assegura o transporte de todos os participantes, bem como o almoço convívio.

Conta ainda com o patrocínio de inúmeras empresas, principalmente do concelho da Ribeira Brava, que garantem prémios para os 3 primeiros classificados de todas as categorias/escalões.