‘A Revolução de Abril e a Liberdade de Imprensa’ é tema a abordar a 3 de maio, data em que se assinala o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, pelas 15h15 na sala de Sessões da Escola Secundária de Francisco Franco.

Esta sessão terá dois oradores convidados, nomeadamente Marta Caires (correspondente do Expresso/SIC na Madeira e cronista no Diário de Notícias da Madeira) e Nicolau Fernandez (jornalista da TSF-Madeira durante mais de vinte anos; “uma das figuras mais conhecidas e respeitadas do jornalismo madeirense”, como destaca a escola).

O evento é organizado pelo projeto da Escola Secundária de Francisco Franco, ‘Educação, Cidadania e Democracia para o século XXI’, e contará com a presença de professores e alunos.

“O objetivo desta atividade é promover e transmitir, junto da geração Z, muito do que simboliza o acontecimento histórico do 25 de abril de 1974 e o seu valor/significado na transição para a democracia em Portugal, mas também compreender a evolução democrática do nosso país e Região no último meio século”, refere a organização.