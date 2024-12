A Escola Básica e Secundária com Pré-escolar e Creche do Porto Moniz divulgou, esta terça-feira, um comunicado com um esclarecimento dirigido aos encarregados de educação dos alunos do 7.º ano sobre o “funcionamento das aulas de Ciências Naturais”.

No documento, assinado pelo diretor da escola, pode ler-se que houve uma “recolha de informações” que será encaminhada para “instancias superiores, por forma a serem tomadas as decisões mais justas e corretas, perante os factos apresentados”.

Leia o comunicado na íntegra:

Venho, por este meio, informar V. Ex.ª. que, em relação à situação apresentada por escrito no dia 3 de dezembro, por alguns Encarregados de Educação do 7.º ano, sobre o funcionamento das aulas de Ciências Naturais, a Direção da escola, no sentido de criar as melhores condições para o processo de ensino aprendizagem dos alunos, agiu desde o conhecimento das ocorrências, da seguinte forma:

1 – Desde o mês de outubro, foram efetuadas algumas conversas com a docente em causa, por forma a que o ambiente na sala de aula fosse o mais correto possível, com o propósito de criar boas condições de aprendizagem para todos os alunos.

Ainda no final de outubro, foi realizada uma reunião entre a Direção da escola, a representante do grupo disciplinar 520 e a docente de Ciências Naturais. Neste encontro, foi feita uma análise ao funcionamento das aulas de Ciências Naturais, foram propostas medidas a implementar nas aulas, entre outros assuntos.

2 – Foram realizadas, durante o mês de novembro, reuniões com os responsáveis da disciplina em causa, a docente representante do grupo 520 e a delegada do grupo 230. Nestas reuniões foram abordados os seguintes assuntos: aprendizagens essenciais, planificações, testes de avaliação, documentos usados nas aulas, entre outros assuntos.

3 – A Direção optou por dar toda a importância, na segunda quinzena de novembro, ao apoio à docente de Ciências Naturais, no sentido de a ajudar na organização de todo o processo avaliativo dos alunos, de forma a garantir que todos os elementos avaliativos estivessem concretizados (trabalhos experimentais, testes de avaliação) e não surgissem falhas, nomeadamente no que à documentação diz respeito (grelhas de avaliação dos alunos e todas as informações necessárias para uma correta e rigorosa avaliação dos alunos), nas reuniões de avaliação intercalar do 1.º semestre, que decorreram na última semana de novembro.

4 – Passado este momento de avaliação, começámos a recolher todas as informações disponíveis para procedermos a uma análise rigorosa da situação, considerando as informações que chegaram à Direção da escola, transmitidas quer pelos Diretores de Turma, como pelos alunos (nomeadamente, a reclamação escrita dos alunos do 7.º ano), pelo Pessoal Não Docente e pelos Encarregados de Educação (nomeadamente, o documento escrito por alguns Encarregados de Educação do 7.º ano, a manifestar preocupação / descontentamento em relação à docente de Ciências Naturais). Reunimos com os Diretores de Turma dos 5.º, 7.º, 8.º e 9.º anos, com os delegados de turma das respetivas turmas e, por fim, com a delegada do grupo 230 e com a representante de disciplina do grupo 520.

5 – Após a recolha destas informações fundamentadas e documentadas, será dada a informação às instancias superiores, por forma a serem tomadas as decisões mais justas e corretas, perante os factos apresentados.

6 – Para concluir, durante este tempo e sempre que surgiram informações por parte dos agentes de educação (alunos, Diretores de Turma, Encarregados de Educação e Pessoal Não Docente), procurámos, com a ajuda dos responsáveis da disciplina, encontrar soluções / estratégias para auxiliar a professora na abordagem dos conteúdos nas salas de aulas, nomeadamente facultar apontamentos, resumos, tabelas e exposições orais da matéria, assim como resolução de exercícios, indicação das páginas dos manuais adotados sobre as matérias que estavam a serem lecionadas.

Com os melhores cumprimentos,

O Diretor da escola

José Sequeira da Costa