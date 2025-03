A Escola Básica com Pré-Escolar de Santo António assinalou o Dia Mundial da Poesia, 21 de março, com a leitura de poemas pelos alunos do grupo de teatro da Escola, Cortina Aberta, na sala de professores.

Tratou-se de uma iniciativa do referido grupo de teatro, orientado pelo professor Sandro Nóbrega, e do grupo disciplinar de Português de 3.º ciclo.

Outra das iniciativas para comemorar a poesia foi a participação de alunos de uma turma de 7.º ano no programa “Com a Língua é que a gente se entende”, da Antena 1, da responsabilidade de Dinarte Viveiros.

Os alunos trabalharam a leitura de poemas de Álvaro Magalhães, Fernando Pessoa, Miguel Torga, Sophia de Mello Breyner e Camões.