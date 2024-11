Escola D. Lucinda Andrade recebeu ação de sensibilização sobre Segurança Rodoviária

A Coordenação do Plano Regional de Educação Rodoviária da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade, dinamizou ontem uma ação de sensibilização sobre Segurança Rodoviária e que contou com a colaboração da Polícia de Segurança Pública de São Vicente.

Esta ação teve como principal objetivo promover uma cultura de educação para a segurança rodoviária junto dos alunos, e nela participou a turma de 5.º ano, formando uma plateia de cerca de vinte e cinco alunos.

De forma pedagógica, os agentes procuraram esclarecer aspetos relacionados com o Código de Estrada, documento legal onde constam as regras de circulação de todo o tipo de veículos, e complementarmente aspetos como: a colocação do cinto de segurança; o transporte de crianças; a diferença entre faixa de rodagem, berma e passeio; a circulação de peões na via pública; a saída/entrada nos veículos e nos autocarros; o que não se deve fazer no interior dos autocarros; como se deve atravessar a faixa de rodagem; as regras de circulação e segurança das bicicletas, skates e trotinetes, e dos peões; a sinalização de manobras pelos ciclistas; e multas a aplicar, em caso de infração.

A Coordenação do Projeto fez um balanço muito positivo da ação e enaltece a participação e o interesse dos alunos, bem como agradece a colaboração da Polícia de Segurança Pública e do Diretor de Turma na promoção duma cultura de educação para a segurança rodoviária.”