Decorreu este sábado a cerimónia de entrega de prémios do Concurso Literário ‘Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas’, no Palácio de São Lourenço, uma iniciativa que, seguindo a tradição, “se vira para o futuro, como convém a qualquer sociedade saudável”, sublinhou, na ocasião, o representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto.

Na oportunidade, o representante da República enalteceu que no ano em que se assinalam os 500 anos do nascimento de Camões, este concurso literário adquire “um especial simbolismo, porquanto não haverá melhor forma de celebrar um poeta do que a sua leitura, estudo e inspiração.” “A nossa língua é uma riqueza que, com mais ou menos sotaques, partilhamos com 280 milhões de pessoas, sendo a quinta língua mais falada do mundo”, afirmou.

Dirigindo-se aos alunos que foram, nesta iniciativa, “incentivados a exercitar, com imaginação e criatividade”, Ireneu Barreto lembrou também o assinalar dos 50 anos do 25 de Abril, lembrando que, há meio século, “a taxa de analfabetismo era de 25%”.

“A generalização do ensino é, não hesito em dizê-lo, uma das maiores conquistas da nossa democracia”, sublinhou Ireneu Barreto, que considera que, “entre todas as aprendizagens realizadas, a leitura e a escrita são verdadeiramente superpoderes”, que proporcionam “a faculdade de compreender o Mundo, através da formação holística e da criatividade”.

Para além de permitir viajar e conhecer outros mundos, a leitura, prosseguiu, permite-nos “aceder à informação, saber o que verdadeiramente se passa à nossa volta”, ao passo que a escrita “é o exercício da criatividade, a expressão de sentimentos e mundividências, uma marca que deixamos e oferecemos”.