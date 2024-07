No âmbito da mobilidade Erasmus+ “The Last Chance” à Sicília na Itália, a Escola Básica com Pré-escolar Dr. Eduardo Brazão de Castro realizou hoje uma ação de divulgação e partilha de experiências no Centro Comunitário do Funchal.

Segundo conta o coordenador Erasmus+ em nota de imprensa, este projeto envolveu alunos dos Cursos de Educação e Formação de Adultos que durante uma semana tiveram um intercâmbio cultural que promoveu a tolerância, a empatia e a compreensão intercultural.

“Os alunos que participaram referiram que foi uma viagem de uma riqueza inestimável e inesquecível do ponto de vista pessoal, cultural e profissional”, acrescenta. O estabelecimento de ensino aproveitou para dar a conhecer a sua oferta educativa e apresentar os projetos Erasmus que decorrerão no próximo ano letivo.