A escarpa da Calheta vai ser alvo de vistoria, na próxima semana, segunda e terça-feira, dias 3 e 4.

Os rocheiros vão analisar a segurança da zona, numa ação que não irá condicionar o trânsito, mas que vai impedir o estacionamento na marginal, entre o forno da cal e o edifício onda parque.

Carlos Teles, presidente do município da Calheta, relembra que este trabalho de vistoria surge depois da queda de pedras que há dois anos fez cancelar as Festas do Concelho.

Segundo a autarca, só após a vistoria é que se decidirá se haverá intervenção.