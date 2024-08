Arranca hoje, oficialmente, a época de vindimas de 2024.

Num périplo realizado durante a manhã a diversos operadores económicos, nos concelhos de Santa Cruz e Câmara de Lobos, Tiago Freitas, presidente do Instituto de Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), confirma que a operação “está a decorrer bem, com as uvas a se encontrarem com um bom grau de maturação e qualidade”.

Em primeiro lugar, Tiago Freitas quis manifestar a sua solidariedade para com os viticultores que viram os seus terrenos atingidos pelos incêndios, disponibilizando o apoio técnico do IVBAM para o que for necessário.

De resto, o acompanhamento aos viticultores e operadores económicos tem vindo já a ser concretizado pelo IVBAM nas últimas semanas, que tem percorrido os diversos concelhos da Região para constatar o estado fitossanitário e de maturação das uvas.

Tiago Freitas releva que a proximidade dos dirigentes e o apoio técnico proporcionados pelo IVBAM “têm sido fundamentais para garantir a eficácia na assistência aos viticultores da Região”.

O presidente do instituto tem vindo a reforçar também junto dos viticultores da casta Tinta Negra um aumento de 20 cêntimos por quilo no valor pago para a atual campanha. “Esta medida visa ajudar os viticultores a enfrentarem o aumento dos custos de mão de obra e outros fatores de produção, proporcionando um alívio financeiro significativo e incentivando a continuidade da produção vitícola na região”, recorda a tutela.