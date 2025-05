Entidades responsáveis assumem compromisso com a Lei do Restauro da Natureza

A intenção da autarquia de Machico em criar um geoparque foi defendida pelo vereador com o pelouro do Ambiente, Hugo Alexandre Marques, na terceira edição da Conferência Echos Machico, realizada sexta-feira.

Números recentemente emitidos pela União Europeia revelam que “73 % das terras agrícolas têm os solos degradados, tornando as medidas de restauro essenciais para fazer face às ameaças à segurança alimentar.”.

Este número, entre outros dados, foram avançados pela presidente da Direção da Associação Insular de Geografia na abertura do encontro, promovido pela autarquia e pela associação.

Ana Neves enalteceu o trabalho desenvolvido pelo projeto Ecos Machico no município e deu o mote para o debate que envolveu investigadores e políticos.

De acordo com um comunicado alusivo a este evento, perante o cenário traçado, o presidente da Câmara Municipal de Machico, Ricardo Franco, e o secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destacaram e apelaram a importância da conservação e restauro das áreas naturais do arquipélago da Madeira, deixando o seu compromisso para a implementação da Lei do Restauro da Natureza.

A primeira intervenção esteve a cargo da oradora convidada, a catedrática Maria Amélia Martins-Loução, investigadora de destaque a nível nacional no Centro de Ecologia, Evolução e Alterações

Globais, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa e Presidente da Sociedade Portuguesa de Ecologia. Na sua intervenção reforçou que: “Qualquer plano de conservação ou restauração da natureza terá de ser baseado no conhecimento científico e técnico”.

De seguida, foi a vez do biólogo Luís Freitas que explicou os principais estudos, impactos e ações que são realizadas na RAM em prol da conservação dos cetáceos pelágicos pelo Museu da Baleia.

Seguiu-se a apresentação de Hugo Silva, da Universidade da Madeira, que evidenciou a importância dos agentes polinizadores na preservação da biodiversidade regional, assim como a importância da criação de uma base de dados de referência.

Por último, o evento fechou com a demonstração de dois estudos de caso desenvolvidos no concelho de Machico e diretamente relacionados com a conservação da natureza. Cátia Gouveia, da SPEA Madeira, apresentou o projeto LIFE Natura@night e, Rui Marques, da Universidade da Madeira, demonstrou os trabalhos científicos que têm sido desenvolvidos nas Furnas do Cavalum.

A III Conferência do Ecos Machico foi transmitida em direto nas plataformas digitais da Câmara Municipal de Machico, Associação Insular de Geografia e Ecos Machico, onde pode ver e rever o evento. Mais informações estão disponíveis nas plataformas digitais e no sítio web www.ecosmachico.pt.