O Fórum Madeira prepara-se para um encerramento de Carnaval inesquecível, unindo a tradição do “Enterro do Osso” com a celebração do Dia da Mulher, a 8 de março, sábado, a partir das 19h. O evento contará com uma vibrante Roda de Samba, destacando o talento feminino, com a voz principal de Cristina Barbosa, acompanhada por Sara Correia (acordeão), Francisco Lopes (guitarra), Luís Caldeira e Cattie (bateria e percussão) e Lara Dilara (baixo).

Para tornar a festa ainda mais especial, a Trupe de Carnaval Sorrisos de Fantasia trazem cor e alegria ao evento. O espetáculo, que ocorrerá na Praça Central do Fórum Madeira, proporcionará uma despedida animada ao Carnaval.