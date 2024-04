Bom dia e bom fim de semana!

- Entre as 9h00 e as 13h30, na Universidade da Madeira - Campus Penteada, a semifinal da Olimpíadas de Química Júnior.

- O Museu Etnográfico da Madeira recebe a oficina com o tema ‘Pensamentos em madeira’, das 10h30 às 11h30.

- Às 11h30, no MadeiraShopping, no âmbito do Ciclo de Concerto, a atuação dos Combos Música Moderna.

- No último dia do evento ‘VivaCidade’ saiba que pode assistir:

* 12h00, Mercado dos Lavradores, Quarteto de fado, com Micaela Setim

* 17h00, Rua Dr. Fernão de Ornelas, Bailado ‘Inner Me’, pela Casey’s Dance Studio

* 21h00, Praça do Município, ‘Sena canta Abril’, por Tiago Sena e convidados

- Arranca às 15h00, no Hotel VidaMar, a sessão de abertura do XIX Congresso do CDS/PP Madeira.

- Pelas 16h30, no Porto Santo, Escola da Vila, a inauguração da exposição ‘CRATERA – Arte e liberdade como escola’, de Duarte Belo.

- No MadeiraShopping, no Openstage palco para os novos talentos musicais, às 17h00 e às 18h00, assista aos concertos de Beatriz Abrunhosa e Mariana Gonçalves -MELA, respetivamente.

- ‘Gabo’, de Patrick Murys e Dançando com a Diferença, é apresentado às 18h00, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta um concerto com o clarinetista Carlos Alves sob a direção do maestro José Eduardo Gomes, às 18h00, no Centro de Congressos da Madeira.

- A obra ‘25 de Abril na Madeira: Tensões Sociais e Políticas em 1974-75, à Luz da Imprensa Regional’, de Lino Bernardo Calaça Martins, é apresentado às 18h30, no Colégio

- Às 19h30, na Praça da Cidade de Santana, o espetáculo entre a Banda Municipal de Santana e o grupo de rock STRATUS.

- A partir das 20h00, no auditório do Forum Machico, o IV Encontro de Tunas Académicas.