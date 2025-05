Engenheiros técnicos visitam instalações da ANACOM na Madeira

Um grupo de engenheiros técnicos realizou uma visita técnica às instalações da Delegação da Madeira da ANACOM, com o objetivo de aprofundarem conhecimentos, através do contacto direto com uma das principais entidades reguladoras do setor das comunicações.

Durante a visita, orientada pelo responsável da delegação, José Nelson Melim, os participantes conheceram de perto as tecnologias, infraestruturas e procedimentos operacionais utilizados pela ANACOM na Região.

De acordo com um comunicado da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos, “foram abordados temas como a monitorização do espectro radioelétrico, os desafios da conectividade em regiões ultraperiféricas, e as inovações no setor das telecomunicações, com especial enfoque na evolução das redes digitais e na sua importância para a coesão territorial”.

Esta ação está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da UNESCO, contribuindo diretamente para, educação de qualidade, ao promover a formação contínua e o acesso a conhecimento técnico especializado; indústria, inovação e infraestruturas, ao valorizar a importância das tecnologias de informação e comunicação (TIC) como alicerces do desenvolvimento sustentável e cidades e comunidades sustentáveis, ao apoiar a construção de comunidades mais conectadas, inclusivas e resilientes.

“Com esta visita, a OET reafirma o seu compromisso com a qualificação profissional, o desenvolvimento sustentável e a promoção da engenharia como motor de inovação e progresso social”, destaca a secção regional.