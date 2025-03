Amanhã, dia 22 de março, o Auditório do Sindicato dos Professores da Madeira acolhe o último dia do Encontro Temático intitulado “A Escola Manda Brincar”, que decorre entre as 9h00 e as 13h30. Este evento conta com a participação de aproximadamente 130 pessoas, incluindo estudantes da Universidade da Madeira.

O encontro teve início no dia 21 de março, com oficinas temáticas conduzidas pelo Pedagogo em Educação Musical Ativa para Educadores Uirá Kuhlman e pela Artista e Investigadora em Inclusão e Acessibilidade através da Arte Daniella Forchetti. Durante estas sessões, foram abordadas questões fundamentais sobre a importância das atividades lúdicas no processo de aprendizagem e desenvolvimento infantil.

O principal objetivo deste encontro formativo é refletir sobre as consequências da diminuição das atividades lúdicas e do tempo livre na trajetória educativa das crianças. Especial atenção será dada à importância de respeitar todas as etapas do crescimento infantil, discutindo soluções para mitigar os impactos negativos dessa redução, que podem afetar diretamente o desenvolvimento integral das crianças.