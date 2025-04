O 85.º encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU) terá lugar a 4 de maio, na Igreja Paroquial da Ribeira da Lombada de Gaula, em Santa Cruz.

O programa inclui uma missa às 11 horas, seguida de uma homenagem aos militares que combateram no Ultramar, e de um almoço, às 13 horas, no restaurante ‘A Montanha’, em São Gonçalo, no Funchal.

De acordo com o AMMMSU, haverá um autocarro que sairá da Ponte dos Frades às 08h30, seguindo-se paragens na Avenida do Mar, junto à GNR, às 09h00, em Santa Cruz às 09h15, e posteriormente em Machico, pelas 09h30. Finalmente, seguirá para a Igreja da Lombada de Gaula.

Este encontro mensal coincide com o sétimo aniversário do agrupamento, que teve início na Sé do Funchal, no primeiro domingo de maio de 2018, e servirá ainda para assinalar o Dia da Mãe.

As inscrições podem ser feitas através do número de telemóvel 968041678.