O Parque Temático da Madeira volta a acolher o ‘Encontro de Gerações – Jogos Tradicionais Madeirenses’.

A iniciativa está programada para o próximo dia 7 de junho, entre as 14h30 e as 16h00, sendo que o público de todas as idades está convidado a reviver os jogos que marcaram a infância de várias gerações madeirenses, num ambiente de partilha e de celebração do rico património regional.

Este evento insere-se na missão educativa e cultural do Parque Temático da Madeira, afirmando assim o recinto como espaço de valorização das tradições e etnografia regional e reafirmando o seu papel enquanto referência no turismo cultural da Região, convidando turistas e residentes a descobrirem um espaço único, onde a história e a identidade madeirense são preservadas e valorizadas.

Com uma área útil superior a 7 hectares, o espaço apresenta atrações diversificadas, como os pavilhões temáticos dedicados à descoberta da Madeira, um parque infantil com várias diversões para os mais pequenos, um espaço pedagógico pensado para valorizar os ofícios pecuários e agrícolas tradicionais e um Aldeamento de Casas Típicas onde é possível observar os artesãos do Parque a trabalhar a lã, o linho, o bordado Madeira e os vimes.

O Parque Temático da Madeira tem um papel importante na divulgação da história, cultura e tradições madeirenses. Em 2024, o empreendimento sob a tutela da Sociedade de Desenvolvimento do Norte da Madeira registou um total de 79.445 entradas. Este crescimento no número de visitantes demonstra o impacto positivo das estratégias de valorização e dinamização implementadas no espaço através de fundos comunitários.