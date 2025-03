O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza informa que os percursos pedestres PR 1 (Vereda do Areeiro), PR 1.1 (Vereda da Ilha) e PR 1.2 (Vereda do Pico Ruivo) estão encerrados devido à queda de granizo e neve nas regiões montanhosas.

As Estradas Regionais que dão acesso ao topo do Pico do Areeiro e à Achada do Teixeira estão fechadas.