Empreitada na Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia custou 614 mil euros

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita amanhã, pelas 12 horas, a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, onde decorreu uma intervenção de beneficiação e conservação nos três campos polidesportivos e ainda no ginásio coberto.

“Estas infraestruturas denotavam já algumas patologias, pelo que se tornou importante proceder-se à sua reabilitação/conservação”, dá conta o Governo Regional.

Assim, entre novembro 2024 e agosto de 2025, foram realizados trabalhos que consistiram em demolições, betões no reforço da base do pavimento existente, colocação de novos pisos desportivos (um em sistema de multicamada de elevada elasticidade, outro em pavimento vinílico), reparação da vedação delimitadora, pinturas, impermeabilização de cobertura plana, marcações e pinturas de pavimentos, fonecimento de equipamentos gimnodesportivos, tratamentos de muros em betão eoutros pequenos trabalhos de construção civil, incluindo reparação de equipamento sanitário e redes de águas e esgotos, em balneários.

Esta empreitada representou para o Executivo madeirense um investimento na ordem dos 614 mil euros (IVA incluído).