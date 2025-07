O evento Empower Your Life regressa ao Funchal, no dia 19 de julho, entre as 10 e as 17 horas no auditório do Museu Casa da Luz.

A iniciativa, que terá assim, uma segunda edição na Madeira, visa ajudar as pessoas “a parar de sofrer e a começar a viver a vida com propósito”, numa “jornada de autoconhecimento e liderança”, de transformação “de dentro para fora”.

Com liderança de Ana Pedroso, criadora do Congresso Internacional da Felicidade em Portugal, empreendedora e autora do podcast ‘Fura a Bolha’ (em parceria com a FNAC), o evento no Funchal contará com a presença não só da licenciada em Psicologia e médica da alma, como de 15 palestrantes convidados para encontros “transformadores” com vista ao autoconhecimento, alta-performance, empoderamento e bem-estar dos inscritos.

Sob o lema ‘Para de Sofrer e começa a Viver!’, Ana Pedroso, terapeuta holística, vai guiar o ‘Empower Your Life, “concebido para catalisar mudanças na vida dos participantes, promovendo liderança consciente da nova era; técnicas para superar obstáculos e alcançar o bem-estar no dia-a-dia; estratégias para potenciar o crescimento pessoal e profissional e ferramentas exclusivas para o bem-estar e qualidade de vida.

“O evento destina-se a todos os que procuram transformar a sua vida, desenvolver competências de liderança e investir no seu crescimento pessoal e profissional, num ambiente de partilha, inspiração e aprendizagem”, conclui a informação veiculada ao nosso Jornal sobre o evento do próximo dia 19 de julho, dando conta que as inscrições podem ser feitas através do link https://anapedroso.com/empower-your-life-funchal/.