A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude revelou hoje que nos primeiros três meses deste ano 20 mulheres e 25 crianças vítimas de violência doméstica e/ou sexual foram acolhidas em casas de apoio.

Os números contrastam com os resultados do ano passado. Em todo o ano de 2024, foram recebidas 57 mulheres e 57 crianças. Estas residências existem para garantir que os agressores se mantêm longe das vítimas.

Esta realidade foi revelada esta tarde por Paula Margarido, durante a cerimónia de lançamento de dois livros: “Podes falar comigo” e “Julieta, a tartaruga que perder a carapaça”, de Rute Agulhas e Jorge Neo Costa.

Os dois livros visam sensibilizar para a prevenção da violência sexual contra crianças e adultos vulneráveis, um tema que ganhou destaque na sociedade portuguesa, sobretudo após recentes denúncias envolvendo a Igreja.

Aliás, a autora das duas obras é coordenadora do “Grupo VITA” que, tal como disse ao JM, está a determinar as indeminizações das situações de violência sexual de crianças e adultos vulneráveis no contexto da Igreja Católica em Portugal.

Como já tinha revelado em primeira mão ao JM, Rute Agulhas renovou hoje que se mantêm os cinco casos relatados anteriormente.

Quanto aos livros, a primeira obra, “Podes Falar Comigo”, é da autoria da psicóloga Rute Agulhas e do assistente social Jorge Neo Costa, com chancela da editora Manuscrito. Lançada a 19 de fevereiro, trata-se de um guia prático que identifica sinais e sintomas de violência sexual sobre crianças e jovens, alertando para a importância da denúncia e da intervenção precoce.

Dirigido a pais, professores e outros agentes educativos, o livro oferece ferramentas para reconhecer e agir perante situações de risco. Falar sobre este tema é desconfortável, mas o silêncio é cúmplice, afirmam os autores, sublinhando a urgência de uma aposta firme na prevenção.

Durante a sessão de apresentação, que decorreu na FNAC Madeira, no centro comercial Madeira Shopping, além de Paula Margarido, esteve Carlos Farinha, diretor-adjunto da Polícia Judiciária e antigo coordenador da PJ na Madeira. Ambos destacaram a importância de iniciativas como esta no combate aos abusos.

Na mesma ocasião, foi também apresentado o livro infantil Julieta, a “Tartaruga que perdeu a Carapaça”, igualmente da autoria de Rute Agulhas. Esta obra procura, de forma lúdica e acessível, ensinar os mais novos a protegerem-se, reconhecerem situações de risco e pedirem ajuda sempre que necessário.

Parte das receitas do livro “Podes Falar Comigo” reverte a favor da Associação Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica, contribuindo para apoiar vítimas e promover ações de sensibilização.

Ambos os livros alertam para a prevenção de abusos sexuais contra crianças.