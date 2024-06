“Em menos de uma semana, Élvio Sousa faltou por duas vezes à verdade e sabia que o estava a fazer”, acusa a Iniciativa Liberal, através de um comunicado enviado esta manhã às redações.

No último dia de campanha, o IL diz que o secretário-geral do JPP “enganou-se” ao afirmar que a Iniciativa Liberal nunca tinha mencionado a redução da despesa da máquina estatal na região. No entanto, “ontem, voltou a fazê-lo, alegando que tinha contactado este partido para discutir uma solução governativa que supostamente lideraria”. Ora, o IL afiança que Élvio Sousa “deve andar confuso, pois esse contacto simplesmente nunca existiu”.

O partido entende que estes “enganos” de Élvio Sousa “traem a confiança de quem nele votou. Denota falta de integridade, visão para o futuro e a mínima vontade de promover uma verdadeira mudança”, aponta, lançando um repto ao qual o IL acredita que Élvio Sousa não conseguirá responder com verdade: “Quando é que o JPP contactou a Iniciativa Liberal? A que horas? Quem foi contactado? De que constou a conversa?”, questiona.

Para o IL, esta postura do secretário-geral do JPP “não só desrespeita os eleitores como mina a credibilidade” de todo o processo político.

“Vir relatar o que não aconteceu, para além de revelar uma grande imaginação, encarna tudo o que há de errado na política: a falta de transparência, a ausência de princípios, a manipulação da verdade e uma vaidade inqualificável”, sustenta.

“Os madeirenses merecem mais do que estas fantasias. Exigem transparência, honestidade e compromisso com a verdade. A cada mentira, a confiança do povo é corroída, e a democracia enfraquecida. Não é apenas uma questão de falta de carácter, é uma questão de desrespeito total pelos princípios democráticos”, reforça, sublinhando que a Madeira “precisa de líderes que digam a verdade, que olhem para o futuro com clareza” e que estejam comprometidos com a mudança e o desenvolvimento.

“A política tem de deixar de ser este jogo de mentiras e manipulações. É hora de exigir responsabilidade e verdade de quem pretende governar”, remata.