Élvio Sousa eleva a fasquia e já não é somente o cabeça-de-lista do JPP, é também candidato a presidente do Governo Regional. Assegura que tanto ele como o partido estão preparados para essas funções, conta com todos mas escusa-se a alinhavar qualquer coligação pós-eleitoral.

O cabeça-de-lista do JPP às regionais do dia 23 e, assumidamente, candidato a presidente do Governo Regional, é o entrevistado de hoje no JM. Sem linhas vermelhas, aceita conversar com todos para formar um Executivo regional “com várias frentes”.

Na entrevista, que pode ser lida na integra na edição impressa desta quarta-feira do JM, Élvio Sousa apresenta 10 medidas fundamentais para a Madeira e lamenta as “ofensas” em alguns cartazes partidários.