Élia Ascensão promete “trabalho sério” e avanço na estratégia local de habitação

Élia Ascensão apela à renovação da confiança no eleitorado no JPP numa altura em que as “contas estão arrumadas” e em que a oposição quer regressar, conforme salientou.

Na apresentação da sua candidatura, esta tarde, Élia Ascensao, reiterou ter a equipa certa para fazer o melhor por Santa Cruz, agradecendo ao mandatário Filipe Sousa, antigo autarca e atual deputado do JPP na República.

“Não vou escamotear que não fui a primeira escolha do meu partido”, sublinhou a candidata, evocando a “desafiante tarefa” que tem pela frente. “Sentido de missão”, prometeu a candidata do JPP.

“Trago acumulados 12 anos de experiência que não foi uma experiência qualquer”, disse, falando da herança financeira do anterior executivo, e, por isso, evidenciou a continuidade de um “trabalho sério” que diz ter sido implementado pelo JPP.

“Não deixamos de responder aos anseios da população”, lembrando alguns projetos sociais da competência do JPP. Ajuda às pequenas cirurgias e apoio com bolsas de estudo foram algumas das conquistas enumeradas e não deixou de lembrar a herança de uma câmara em “bancarrrota” e com “credores à porta”.

“Sei que aqueles que desgraçaram este concelho andam para aí a prometer mundos e fundos”, aclarando que agora “querem voltar” quando “a casa está arrumada”.

“O que deixaram aqui é de má memória”, averbou a candidata do JPP.

No âmbito do programa ‘Primeiro Direito’, a candidata assegura o avanço na estratégia local de habitação.

São largas dezenas os lugares ocupados para assistir à apresentação da candidatura do JPP à Câmara Municipal de Santa Cruz. A apresentação oficial da equipa liderada por Élia Ascensão acontece na Praça Dr. João Abel de Freitas, em frente aos Paços do Concelho de Santa Cruz.