A presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Élia Ascensão, aproveitou a presença da secretária regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, nas comemorações do xx aniversário da elevação do Caniço a Cidade, para lançar um apelo ao Governo Regional no sentido de, em conjunto, encontrarem uma solução para a antiga casa da artista plástica Lourdes Castro, localizada no Caniço.

Durante uma intervenção pública, a autarca destacou o papel do Caniço como “um importante centro urbano” do concelho, sublinhando que, apesar do “esforço e investimento” realizados ao longo dos últimos 12 anos, “ainda há um longo caminho a percorrer” e “muitas necessidades por suprimir”, nomeadamente nas áreas da habitação, lazer e mobilidade.

A edil destacou em particular os constrangimentos de trânsito nas horas de ponta, classificando-os como “uma verdadeira odisseia”, e reforçou a necessidade de continuar a apostar em soluções para esta freguesia.

Referindo-se a projetos já prometidos pelo Governo Regional, Élia Ascensão recordou a importância da concretização do Pavilhão Multiusos do Caniço, cuja construção considera urgente.

Foi neste contexto que a edil lançou o desafio ao Governo Regional para que, em parceria com o município, se avance com um projeto para a antiga casa de Lourdes Castro: “Aquela que foi e é um dos nomes maiores da arte contemporânea e que viveu no Caniço. A sua casa, com o jardim que é uma extensão da sua obra, daria um excelente espaço de fruição, talvez um centro educativo e de arte Lourdes Castro, que muito honraria este Caniço que todos amamos e que orgulhosamente defendemos”, sugeriu.

Para homenagear a artista madeirense, Élia Ascensão anunciou ainda que será criado um pequeno jardim na nova praça do Caniço, que se chamará “Jardim das Sombras”, evocando os emblemáticos quadros de sombras de Lourdes Castro. A autarquia pondera também atribuir o nome da artista à própria praça, como forma de perpetuar a sua memória e o seu vínculo à freguesia.