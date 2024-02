Élia Ascensão defende seriedade na questão da segurança

A questão de insegurança na Camacha voltou hoje ao debate no decorrer da reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, que decorreu logo pela manhã, a propósito de um aditamento à proposta que formaliza o contrato interadministrativo com o Ministério da Administração Interna, no âmbito do qual a autarquia irá lançar a empreitada de execução de requalificação, adaptação e ampliação da nova esquadra da PSP de Santa Cruz.

Élia Ascensão, presidente em exercício, denunciou aquilo que considera ser incongruências do PSD, que votou contra a proposta e que, depois, “reclama contra a insegurança e defende novas esquadras”.

Numa nota divulgada há instantes, a autarca entende que o problema da insegurança não passa pela construção de novas esquadras, mas sim pela dignificação das estruturas existentes, dando melhores condições de trabalho aos agentes, e reforçando os meios técnicos e humanos ao dispor das forças policiais.

Élia Ascensão defende a valorização e dignificação das carreiras das forças de segurança e de justiça, por forma a que estes tenham meios para responder no terreno e depois em sede judicial. A propósito, deu o exemplo da insegurança na Camacha e em outros locais, onde a polícia muitas vezes tem já identificados os prevaricadores, mas depois, em sede judicial e de atribuição de medidas de coação, encontram serviços judiciais, nomeadamente do Ministério Público sem capacidade para responder. Lembrou que no caso do Ministério Público em Santa Cruz existem 12 mil processos para quatro funcionários e três procuradoras sendo humanamente impossível gerir esta realidade em tempo útil.

E refere que a estratégia do PSD de votar contra a requalificação de esquadras “é fazer uma política irresponsável”.