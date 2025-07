A candidata do JPP assumiu este sábado o compromisso de dotar o concelho de um novo Plano Diretor Municipal (PDM). “Vamos aproveitar o trabalho que já realizámos e que se encontra em fase avançada para garantir a aprovação e implementação no novo PDM o mais rapidamente possível, uma vez que concluímos a mais difícil das três fases, ficando o documento apto a ser enviado à comissão de acompanhamento composta por 18 entidades”, destacou Élia Ascensão.

O anúncio surgiu na manhã deste sábado, durante um encontro com a comunicação social entre a atual presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e recandidata ao cargo pelo JPP, encontro que contou com o apoio e a presença da candidata do JPP pelo Funchal, Fátima Aveiro, bem como de destacados dirigentes do partido.

“Considerando esta nova fase de expansão, de desenvolvimento sócio-económico sustentável e incremento da melhoria da qualidade de vida que o JPP preconiza para todo o concelho de Santa Cruz, deixo aqui o meu compromisso, no sentido de implementar o mais rapidamente possível este importante instrumento de gestão territorial”, sublinhou Élia Ascensão.

Na sua visão, este novo PDM está alinhado com a nova geração de instrumentos de gestão territorial e vocacionado para o uso sustentável do território. Estará apto a promover o combate à dispersão urbana e ao crescimento descontrolado. Prevê um regime de legalização de situações existentes devidamente fundamentadas. Será mais eficiente da compatibilização dos usos existentes, por forma a diminuir as limitações existentes, fomentar o investimento e o desenvolvimento económico.