Eleições: PS quer Estado a assumir “novos projetos de interesse comum” para a Madeira

A candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais garante, em comunicado, que “vai pugnar pela aprovação de novos Projetos de Interesse Comum para a Região Autónoma da Madeira, na senda do que já foi feito pelo Governo da República do PS”.

Emanuel Câmara, o cabeça de lista, esteve este domingo em contacto com a população em vários pontos do Porto Moniz. Explicou as razões da sua candidatura e garantiu que “só assumirá o lugar na Assembleia da República assim que termine o mandato à frente da Câmara Municipal”.

O candidato defende “que, no cumprimento da coesão territorial e social, é também fundamental que o Estado olhe às Regiões Autónomas e as inclua nos grandes projetos por si comparticipados”.

O comunicado do PS lembra vinda à Região, na terça-feira, do secretário-geral do PS à Madeira, durante a qual irá visitar as obras do novo Hospital Central e Universitário da Madeira.

Neste contexto, Emanuel Câmara destaca que esta obra só é possível graças “à visão e ao sentimento autonomista do PS, cujo Governo decidiu considerá-la Projeto de Interesse Comum, garantindo, assim, a sua comparticipação em 50%”.

O candidato reforça “a importância de o próximo Governo da República assegurar a aprovação de novos projetos, dando o exemplo da conclusão das vias rápidas/expresso à volta da ilha”.

“O nosso propósito é, sendo eleitos no próximo dia 18 de maio, tudo fazermos para garantir novas conquistas para a Região”, sublinhou o cabeça de lista citado no comunicado.

Emanuel Câmara realça ainda que, “para o PS, os interesses dos madeirenses e dos porto-santenses estarão acima de quaisquer outros e asseverou que os deputados socialistas que vierem a ser eleitos tudo farão para influenciar a tomada das decisões mais vantajosas para a Região”.