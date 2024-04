Paulo Cafôfo, em visita à Feira Regional da Cana-de-açúcar, disse, em contactos com produtores, que se o PS ganhar as eleições regionais de 26 de maio o governo socialista assegurará um aumento do valor pago por quilo de cana.

“É fundamental dignificar a vida de quem trabalha a terra e, com o seu esforço, contribui para a manutenção desta cultura típica da Região, que está na origem de produtos tão nossos como o rum e o mel de cana”, disse Paulo Cafôfo, vincando a necessidade de aumentar os rendimentos dos produtores.

Em comunicado, o líder socialista e candidato à presidência do Governo Regional lembra que, “dos atuais 50 cêntimos que os produtores recebem por quilo de cana, 21 cêntimos são provenientes da União Europeia, 19 são pagos pelos engenhos e 10 cêntimos são atribuídos pelo Executivo”.

Cafôfo sublinha que este não é o valor justo para pagar a quem trabalha e evitar a morte do setor, no pessuposto de que, além da penosidade desta atividade e das despesas com a mão-de-obra, os produtores têm de lidar com custos de produção cada vez mais altos.

“Isto exige uma atenção permanente”, declara o presidente do PS-M, assegurando que, se o partido vencer as eleições de 26 de maio, será estabelecido um preço mínimo a pagar pela cana mais elevado e os produtores verão os seus rendimentos crescerem de forma contínua e não apenas quando há eleições, como faz atualmente o Governo do PSD.

O líder socialista recorda que em janeiro último, o Governo Regional, pela voz da secretária regional da Agricultura, “destacou o acordo alcançado para o pagamento de 40 cêntimos por quilo de cana, e só depois, numa postura meramente eleitoralista, veio anunciar o aumento de 10 cêntimos, mas a título extraordinário”.

Cafôfo entende que os produtores têm de ver o seu trabalho reconhecido permanentemente e não apenas em ano de eleições. “Se atendermos às quantidades de cana necessárias para produzir cada litro de rum, às ajudas da União Europeia através do POSEI, às verbas atribuídas pelo Governo e ao aumento que tem vindo a verificar-se nos preços da venda do rum, poderia ser fixado um valor mínimo a pagar aos produtores”, defende.