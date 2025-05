Eleições: PS defende CINM para captar mais investimento e emprego

A melhoria da atratividade do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), de modo a captar mais investimento, diversificar a economia regional e criar mais postos de trabalho qualificados é uma das bandeiras da candidatura do PS-Madeira às eleições legislativas nacionais, segundo comunicado enviado ao JM no âmbito da campanha para as Legislativas.

A candidata Sofia Canha vincou a importância do CINM nas suas três vertentes (Serviços Internacionais, Zona Franca Industrial e Registo Internacional de Navios), salientando o facto de ter mais de 2.400 empresas registadas, que geram receitas para a Região na ordem dos 100 milhões de euros, criam seis mil postos de trabalho e são responsáveis por 82% das nossas exportações.

“Estes números confirmam a relevância desta entidade para a economia regional”, refere a número dois da lista socialista citada na fonte.

A candidata alerta “para a ameaça que o CINM enfrenta após as sucessivas rejeições de recursos da Madeira sobre auxílios ilegais concedidos a cerca de 300 empresas na Zona Franca, no âmbito do III Regime”.

O atual IV Regime de Benefícios Fiscais produz efeitos até 31 de dezembro de 2027, pelo que, Sofia Canha considera “urgente a Madeira e Portugal apresentarem em Bruxelas uma proposta de novo Regime que vinque bem a importância deste instrumento para a Região Autónoma da Madeira em termos de captação de investimento e criação de emprego qualificado”.

Sendo a Madeira uma região ultraperiférica, Sofia Canha lembra que esta circunstância acarreta “custos acrescidos e uma escala reduzida e, como tal, o CINM contribui para o alargamento da escala a nível internacional e é fundamental para atrair empresas inovadoras que se fixem na Região, gerando mais receitas e constituindo-se como um ativo muito importante para a economia regional”.