O PSD/Madeira, que venceu no domingo as eleições legislativas regionais, deverá fechar hoje à tarde um “acordo de incidência parlamentar e governativa” com o CDS, disse hoje o líder dos sociais-democratas no arquipélago.

“Em princípio vamos fechar o acordo hoje à tarde com o CDS”, disse aos jornalistas Miguel Albuquerque, presidente do executivo madeirense desde 2015, à saída da Sé do Funchal.

O PSD obteve no domingo 23 lugares no parlamento regional, falhando por um a maioria absoluta, pelo que um acordo com o CDS-PP, com um deputado eleito nestas legislativas, permite atingir essa meta.

Segundo Miguel Albuquerque, “será um acordo escrito, como aliás é tradição dos acordos” que o PSD já fez com o CDS-PP, “no sentido de estarem consagrados nesse acordo, quer no quadro parlamentar, que no quadro governativo, os princípios” que o regem.

“Será um acordo que tem incidência parlamentar e incidência governativa”, acrescentou.

Questionado se isso significa que os democratas-cristãos, que são liderados na região por José Manuel Rodrigues, irão integrar o executivo, Miguel Albuquerque escusou-se a responder diretamente, referindo apenas que “em princípio é essa a orientação” que está a ser seguida, mas que só “à tarde tudo ficará fechado”.

O líder do PSD/Madeira também não esclareceu se José Manuel Rodrigues, que nos últimos cinco anos desempenhou o cargo de presidente da Assembleia Legislativa e foi o único eleito pelo CDS-PP no domingo, irá tutelar uma pasta do Governo Regional ou se será criada uma vice-presidência.

“Não posso confirmar neste momento, ao fim da tarde isso ficará esclarecido”, indicou.

O CDS-PP já governou com o PSD e tinha, na legislatura que agora termina, um acordo de incidência parlamentar com os sociais-democratas.



(notícia atualizada às 11h42)