Eleições: JPP anuncia primeiras medidas se eleger um deputado pela Madeira

Subsídio de mobilidade e quanto custa viver nas ilhas são as duas primeiras propostas que o candidato do JPP à Assembleia da República se compromete a apresentar se for eleito no próximo dia 18.

Na apresentação, hoje, da candidatura e de toda a equipa do JPP que o acompanha pelo círculo eleitoral da Madeira, no Museu Casa da Luz, Filipe Sousa revelou que logo no início do mandato pretende desbloquear o projeto-lei aprovado e promulgado pelo Presidente da República em 2019 para que o residente na Madeira pague apenas os 79€ estipulados e os estudantes 59€ nas viagens aéreas para o continente, projeto que o governo central nunca regulamentou e, por isso, “a proposta foi enviada para as catacumbas da Assembleia da República com o silêncio cúmplice do PSD, PS e CDS”.

A segunda iniciativa, conforme comunicado do JPP, é uma proposta para que seja criada uma Estrutura de Missão, no âmbito da Assembleia da República, com a incumbência de produzir um “relatório técnico-científico, credível, fundamentado e verificado” sobre “Quanto custa viver na Ilhas”.

“É esta postura de trabalho, de seriedade, compromisso, de agarrar logo os assuntos que mais interessam aos madeirenses e porto-santenses que levo comigo para a Assembleia da República se a população me der o seu voto de confiança”, declarou o candidato.

Sobre a lista disse que “é constituída por homens e mulheres livres, sem dependência de interesses partidários ou económicos, que conhecem o valor do trabalho e as dificuldades do dia-a-dia, cidadãos com provas dadas na vida real, que nunca dependeram da política para viver, mas que agora escolhem pôr a sua experiência ao serviço da Região Autónoma da Madeira e do país”.