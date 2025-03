Eleições: Élvio Sousa exorta madeirenses e porto-santenses a protagonizarem mudança histórica

Élvio Sousa, cabeça de lista do Juntos Pelo Povo (JPP) exortou hoje “os madeirenses e porto-santenses a protagonizarem uma mudança governativa histórica no dia 23 de março”.

O candidato, que se apresenta como candidato à liderança do Governo Regional, pede aos eleitores para que agarrem “com as duas mãos esta oportunidade única de mudar, de inverter o rumo de uma gestão despesista do PSD, com vícios acumulados ao longo de 48 anos”.

Estas declarações foram proferidas no encerramento da sessão de apresentação do Programa de Governo para 2025-2029, que o JPP vai sufragar nas próximas eleições legislativas regionais, realizada no Museu da Casa da Luz, no Funchal, perante militantes, simpatizantes, entre outras entidades.

Trata-se de um documento com cerca de 80 páginas, que perpassa por todos os setores vitais, nomeadamente habitação, custo de vida, saúde, redução da despesa pública, baixa de impostos (IVA e IRS), um crescimento económico que chegue a todos e permita melhorar a qualidade de vida, linha marítima de carga e passageiros, redução do custo do transporte de mercadorias, políticas sociais, em particular a atribuição de mais 150 euros de complemento regional para idosos, novos lares e debelar as altas problemáticas; incentivos à fixação dos jovens, preços justos para a banana, cana-de-açúcar e uva, educação, ambiente, mar e pescas, cultura e turismo.

“Estamos a apresentar um Programa de Governo para quatro anos de estabilidade, esperança e confiança”, afirmou Élvio Sousa, dizendo ainda que o documento apresentado “é o espelho do que está por fazer” na Região.

Se no dia 23 de março o JPP for chamado a governar, Élvio Sousa garante que os primeiros tempos serão para por em marcha aqueles que são os “eixos fundamentais”, elegendo como prioridade “um programa emergencial de construção a todo o vapor de 500 habitações, por ano, a preços acessíveis para os jovens e a classe média, envolvendo parcerias público-privadas e autarquias”.

“Uma gestão competente da saúde, reduzindo as listas de espera para consultas, exames e cirurgias em respeito pelos tempos recomendados e aceitáveis, e gestão eficiente da farmácia hospitalar para garantir medicamentos a tempo e horas”, é outra prioridade do programa, disse Élvio Sousa.

Em simultâneo, o JPP compromete-se a “implementar todas as ferramentas de regulação para baixar o custo de vida, através de um quadro que passa pela redução da carga fiscal (IVA e IRS); baixar o preço do gás; baixar o custo com o transporte de mercadorias através da linha marítima de carga e passageiros; atribuir o subsídio de insularidade para o setor público e o privado”.