A Junta de Freguesia do Imaculado Coração de Maria continua a investir na melhoria dos espaços educativos da freguesia, promovendo uma nova intervenção no edifício do pré-escolar da Escola Bartolomeu Perestrelo, financiada integralmente com orçamento próprio.

As obras em curso têm como principal objetivo a requalificação das instalações sanitárias, com especial enfoque na substituição de elementos fundamentais ao bom funcionamento das casas de banho, garantindo condições de higiene, conforto e acessibilidade às crianças.

Destacam-se a substituição das torneiras misturadoras e tubagens dos lavatórios, bem como a colocação de novos tubos de descarga e autoclismos, medidas que asseguram maior eficiência no uso da água e uma resposta mais adequada às exigências do dia a dia escolar.

O presidente da Junta, Pedro Araújo, acompanhado pelo vogal Bruno Bento, responsável pelas obras públicas, visitou o local, esta quarta-feira, para acompanhar de perto a evolução dos trabalhos, tendo aproveitado a ocasião para interagir com algumas das crianças.

Pedro Araújo sublinhou que “a Junta continua empenhada em promover espaços mais seguros, funcionais e acolhedores, ao serviço das famílias e da comunidade escolar”, numa clara aposta na valorização da infância e da educação de base.

Esta ação soma-se a um conjunto de investimentos que têm vindo a ser realizados em articulação com a Direção da Escola, numa lógica de trabalho colaborativo que tem permitido concretizar melhorias significativas no ambiente educativo.