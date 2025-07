Para terminar a discussão da Conta da Região relativa ao exercício do ano económico de 2023, no parlamento madeirense, Duarte Freitas relevou que nesse ano “o PIB per capita foi de 27.369 euros, ou seja, fixou 8% acima da média nacional”.

Elencou também que As famílias e as empresas sentiram também esse aumento, de forma efetiva. Porque em 2023, a média de pessoas empregadas estava próxima dos 122 mil euros, um recorde até à data e um acréscimo de quase quatro mil, face ao ano anterior”.

O secretário regional das Finanças, na sua intervenção, fez notar, diversas vezes, não entender “como explicar que os partidos da oposição procurem atacar a execução, o trabalho e a orientação do Governo Regional, quando verificamos que a taxa de inflação baixou para os 5%, ou quando registamos uma taxa média de desemprego na ordem dos 6%?”.

Para Duarte Freitas, “2023 foi o ano em que a Madeira mostrou que é possível crescer, aliviar a carga fiscal, apoiar quem mais precisa e, ainda assim, manter as contas públicas em ordem”.Todavia, “isso parece incomodar a oposição”, mas, exaltou, “é isso que enche de confiança aqueles que acreditam no futuro da nossa Região”.

“A economia cresceu, a inflação abrandou e o desemprego desceu, indicadores que nos encorajam a continuar no caminho da recuperação e da resiliência”, frisou Duarte Freitas.A fechar, ficou a convicção de que “temos a consciência de que há ainda muito por fazer, da mesma forma que temos a certeza de que estamos no caminho certo, no caminho do crescimento económico, no caminho da coesão social”.