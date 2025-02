Nas duas últimas semanas, e ao abrigo do projeto de acreditação Erasmus+, alunos e professores estiveram envolvidos em diferentes mobilidades de cooperação, com participantes oriundos das ilhas de Reunião, Gran Canária, Tenerife e El Hierro e, ainda, da Sérvia e Itália.

“Muitas foram as iniciativas dinamizadas, desde workshops de dança e de artes, palestras, seminários, visitas a museus e a locais históricos, bem como caminhadas na natureza. Nos grupos de alunos acolhidos pelas famílias dos alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco (EBSGZarco) desenvolveram-se atividades diversificadas, proporcionando a todos os participantes o conhecimento e o contacto com os nossos costumes, tradições, locais e com a cultura e saberes madeirenses”, refere Ricardo Barcelos, presidente do Conselho Executivo.

Segundo afirma em nota de imprensa, todas as atividades desenvolvidas “contribuíram para o desenvolvimento pessoal de cada interveniente, para o desenvolvimento das suas competências linguísticas, proporcionando-lhes a oportunidade de participarem numa experiência internacional, a formação de novos laços interculturais e o fomentar do verdadeiro espírito e cidadania europeus.”

Os professores David Leça e Rubina Fernandes agradecem o trabalho de todo o pessoal docente e não docente, famílias de acolhimento e alunos pelo empenho, dedicação e profissionalismo que dedicaram ao projeto.

“O Projeto Erasmus+ tem sido uma forma de o nosso estabelecimento de ensino acompanhar o processo de internacionalização verificado na área da educação, além de permitir a formação de redes de parcerias, aumentando a sua visibilidade e importância, graças às diversas atividades que tem vindo a dinamizar”, conclui.