Durante a semana de 15 a 19 de abril, a Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar da Lombada – Ponta do Sol recebeu uma delegação de professores da Bulgária, como parte do projeto Erasmus+ ‘Teaching STEM and STEAM together’.

De acordo com um comunicado de imprensa, o projeto teve a participação de Marilyn Figueira, Susana Brito, Telmo Rodrigues, Paula Bastos, com a colaboração, de Leonilde Olim, Chefe de Divisão de Ação e Inovação Pedagógica, e da diretora da escola, Rosa Luísa Gaspar.

Durante o evento, os professores compartilharam suas experiências e trabalhos relacionados com o tema do projeto, com o objetivo de familiarizar os educadores com conceitos e práticas inovadoras em aprendizagem baseada em projetos, especialmente em STEM e STEAM. As atividades foram bem-sucedidas, alcançando os objetivos estabelecidos.

Além das atividades em sala de aula, os participantes desfrutaram de visitas culturais, explorando locais na ilha e promovendo a aplicação prática da ciência no ambiente escolar. O intercâmbio de boas práticas no contexto escolar foi um dos principais resultados desta semana de trabalho colaborativo.

No dia 19, a delegação, juntamente com os diferentes parceiros, encontrou-se com o Secretário Regional de Educação Ciência e Tecnologia, Jorge Carvalho, fortalecendo ainda mais os laços e a colaboração neste importante projeto educacional.

A participação neste tipo de projetos europeus, cofinanciados pela UE, faz parte do plano de internacionalização da Escola.