O PS-Madeira garante que, se for Governo na Região, terá uma postura de valorização das carreiras da Administração Pública, medida que se enquadra numa das grandes prioridades do partido, que passa pelo aumento dos rendimentos dos madeirenses.

Esta tarde, numa ação de pré-campanha para as eleições legislativas regionais, na freguesia do Caniço, a candidata Marta Freitas destacou o relevante serviço prestado pelos funcionários públicos à população, o qual deve, por isso, ser proporcionalmente valorizado pelas entidades governativas.

Neste sentido, a secretária-geral dos socialistas madeirenses assegurou que, com um Governo Regional do PS, será aumentado para 5% o subsídio de insularidade para todos os funcionários públicos. Trata-se, como evidenciou, de uma medida importante e que vem trazer justiça para os trabalhadores, uma vez que as alterações que haviam sido operadas não abrangiam todos os funcionários. Desta forma, vincou, além da abrangência global, há ainda um acréscimo no valor do subsídio, algo que se revela determinante, tendo em conta o custo de vida na Região.

Neste campo, Marta Freitas deu também conta do compromisso do PS de alterar o Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública (SIADAP), reduzindo os pontos para permitir uma aceleração da progressão nas carreiras e, com isso, garantir também mais rendimentos para os trabalhadores.