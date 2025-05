A EB1/PE da Cruz de Carvalho assinalou nesta segunda-feira, o seu Dia Eco-Escolas.

Os alunos celebraram este dia com danças e canções de roda, jogos e outras atividades lúdicas relacionadas com a temática Ambiental. Também elaboraram trabalhos sobre os principais temas (água, resíduos e energia) com recurso à utilização de diferentes materiais recicláveis, manifestando o seu compromisso de tornarem esta escola amiga do ambiente, e assim ajudarem a preservar o futuro do nosso Planeta.