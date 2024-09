“É urgente avançar com a via-expresso alternativa ao Lugar de Baixo, entre a Ribeira Brava, passando pela Ponta do Sol e Calheta”, destacou Célia Pessegueiro, na sessão solene do Dia do Concelho, a lembrando que o desenvolvimento da Ponta do Sol depende da capacidade de dar condições a quem vive e visita o concelho.

A autarca não esquece também o acesso aos Canhas “prometido já em 2009, há 15 anos”.

“Atualmente a pressão turística faz-se sentir no número de automóveis a qualquer hora do dia criando engarrafamentos entre a Ribeira Brava e a Madalena do Mar. Esta segunda via não é só uma prioridade, é mesmo uma urgência por questões de segurança, bem como, a via para os Canhas que deve ser feita em túnel e para não ferir a paisagem com viadutos que põem em causa investimentos feitos e entram em choque com a beleza natural e as características da Freguesia dos Canhas”, realçou.

A estas infraestruturas Regionais, prosseguiu, “junta-se a necessidade de desbloquear uma via no Lugar de Baixo, que atravessará terrenos da bananicultura e que permitirá novos estacionamentos, que muita falta fazem naquela zona”.

“Quando não tínhamos o dinheiro para a obra o Governo dizia que cedia os terrenos, quando temos o dinheiro para a obra, o Governo até ao momento não cedeu os terrenos para a Câmara realizar esta obra estruturante para o Lugar de baixo”, apontou.

Célia Pessegueiro indicou ainda a ambição de restruturar a circulação e estacionamentos junto ao solar dos Esmeraldos, para garantir espaço de estacionamento a quem visita a Levada do Moinho e a Levada Nova, sublinhando a necessidade de lançar o Programa base para a melhoria de mobilidade e estacionamento da vila da Ponta do Sol.